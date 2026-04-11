Qué fecha de vencimiento estableció ARCA para el anticipo de Ganancias y Bienes Personales Desde autónomos hasta grandes sociedades, cada contribuyente cuenta con fechas específicas de vencimiento según la terminación de su CUIT. Por + Seguir en







El organismo brindó los datos.

Abril se presenta como un mes clave del calendario fiscal argentino, con múltiples vencimientos definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para evitar sanciones.

El organismo, creado tras la disolución de la AFIP durante el gobierno de Javier Milei, busca modernizar la gestión tributaria.

El cronograma incluye a personas humanas, monotributistas, autónomos y empresas, con fechas escalonadas según terminación de CUIT.

Entre las principales obligaciones figuran los anticipos de Ganancias y Bienes Personales, además de pagos de Monotributo, IVA y retenciones. El mes de abril se consolida como uno de los períodos más exigentes y determinantes dentro del calendario fiscal argentino, con una gran cantidad de obligaciones impositivas que requieren atención inmediata de los contribuyentes. Ante este escenario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó el cronograma completo de vencimientos, lo que marca una hoja de ruta esencial para evitar sanciones y cumplir con las normativas vigentes. Esta planificación resulta clave para la organización financiera, dado que la concentración de fechas críticas en este mes suele ser superior a la de otros momentos del año.

La publicación de este calendario adquiere una relevancia institucional particular, ya que queda bajo la órbita de la ARCA, el organismo creado en septiembre de 2024 tras la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la histórica AFIP. Esta nueva estructura, diseñada para centralizar y agilizar los procesos de recaudación y control aduanero, busca modernizar la relación con el contribuyente con un enfoque en la eficiencia administrativa. El cronograma de abril se presenta así como una instancia clave dentro de su funcionamiento.

ARCA El alcance del cronograma publicado es integral y abarca a todos los sectores de la economía nacional. Las fechas de vencimiento detalladas por la ARCA están dirigidas a personas humanas, trabajadores autónomos, monotributistas y sociedades, lo que garantiza claridad sobre los plazos de presentación y pago. Al incluir desde pequeños contribuyentes hasta estructuras empresariales complejas, este calendario fiscal apunta a sostener un flujo de recaudación ordenado y transparente durante un mes clave para los objetivos económicos de 2026.

Cuándo vence Ganancias y Bienes Personales de ARCA en abril 2026 Para los contribuyentes en Argentina, abril de 2026 marca un momento clave en la agenda tributaria bajo la gestión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El foco principal del mes para personas humanas y sucesiones indivisas es el ingreso del quinto anticipo del período fiscal 2025 tanto para el Impuesto a las Ganancias como para el Impuesto sobre los Bienes Personales. El cumplimiento de estas obligaciones resulta fundamental para mantener la regularidad fiscal ante el organismo que reemplazó a la AFIP, y evitar recargos e intereses por pagos fuera de término.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca El cronograma de vencimientos para estos anticipos se organiza de manera escalonada según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Para los números finalizados en 0, 1, 2 y 3, la fecha límite es el lunes 13 de abril; para los terminados en 4, 5 y 6, el vencimiento corresponde al martes 14 de abril; y para las terminaciones 7, 8 y 9, el plazo máximo es el miércoles 15 de abril. Aunque los anticipos se abonan durante este mes, las presentaciones de las declaraciones juradas determinativas de ambos impuestos correspondientes al período 2025 quedan programadas para mediados de junio de 2026.