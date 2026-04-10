10 de abril de 2026 Inicio
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Cómo aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en abril 2026

La billetera digital mantiene beneficios en alimentos y otros rubros. Una muy buena propuesta para optimizar el presupuesto.

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A través de la app

A través de la app, los usuarios pueden consultar los locales participantes y aprovechar los descuentos disponibles.

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  • Cuenta DNI ofrece en abril un 20% de descuento de lunes a viernes en carnicerías y comercios de cercanía, con tope semanal.
  • El programa permite organizar compras para ahorrar en alimentos básicos como carne, pollo y pescado.
  • También incluye beneficios en gastronomía, ferias, supermercados y marcas de entretenimiento con distintos reintegros.
  • Jubilados y pensionados acceden a un extra de descuento, ampliando las posibilidades de ahorro mensual.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene durante abril una de las promociones más buscadas por los usuarios. Se trata del descuento en carnicerías y comercios de cercanía. Este beneficio también se extiende a supermercados adheridos y otros rubros del consumo diario.

Elegir bien la modalidad puede mejorar la rentabilidad obtenida.
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El programa permite organizar las compras semanales para acceder a reintegros en alimentos, especialmente en productos como carne, pollo y pescado. A través de la app, los usuarios pueden consultar los locales participantes y aprovechar los descuentos disponibles durante el mes.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

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Así es la promoción en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

El beneficio en carnicerías forma parte de las promociones en comercios de cercanía. Durante abril, ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Este límite se alcanza con consumos cercanos a $25.000 y también incluye compras en granjas y pescaderías adheridas. Se trata de una de las opciones más utilizadas para reducir el gasto en alimentos básicos.

Para aprovechar el descuento, es necesario pagar mediante la aplicación y verificar previamente que el comercio esté dentro del programa.

Jubilado supermercado

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además del ahorro en carnicerías, la aplicación del Banco Provincia ofrece otros beneficios durante el mes. En marcas como Havanna, Lucciano's, Grido, La Fonte de Oro y Le Park Entretenimientos hay un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona y por marca.

En gastronomía, bares y restaurantes ofrecen un 25% de ahorro los fines de semana, con un límite de $8.000 semanales. Este beneficio también alcanza a locales Full de YPF, excepto en la nafta. Por otro lado, las ferias y mercados bonaerenses cuentan con un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Este mismo porcentaje se aplica en comercios dentro de universidades adheridas.

También hay un 10% de descuento en librerías los lunes y martes sin límite de reintegro, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. En supermercados, distintas cadenas ofrecen promociones en días específicos, lo que permite sumar ahorro en compras de mayor volumen. Y finalmente, jubilados y pensionados del banco acceden a un 5% adicional en varios rubros, ampliando el beneficio total.

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