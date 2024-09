Cómo afecta la Inteligencia Artificial al mundo laboral y qué hacer para adaptarse

En 2023, el Foro Económico Mundial anticipó que para 2025 la inteligencia artificial creará 97 millones de nuevos puestos de trabajo, aunque eliminará 85 millones . El Fondo Monetario Internacional, en tanto, vaticinó que esta tecnología afectará a casi el 40% de los empleos en todo el mundo . En todos los medios se suceden una tras otra notas sobre cuáles serán los sectores con mayor influencia y qué habilidades adquirir para no quedar afuera.

Este miércoles, Accenture presentó en Buenos Aires su Gen AI Studio, un espacio exclusivo para que "líderes empresariales y figuras clave del ecosistema de innovación en Argentina exploren y experimenten de primera mano" cómo la inteligencia artificial generativa (Gen AI) está "revolucionando los modelos de negocio, haciéndolos más valiosos, eficientes y sostenibles".

La Gen AI tiene la capacidad de generar contenido original a partir de datos que obtiene de distintas fuentes y un input del usuario. Los ejemplos más conocidos son ChatGPT y DALL-E. Sin embargo, más allá del uso personal, estas herramientas tienen múltiples aplicaciones para las empresas.

En el marco de la presentación realizada por la compañía, Juan Pablo Chemes, director de Innovación y líder del nuevo espacio, remarcó en diálogo con C5N.com que "la IA es una herramienta más". "Hace muchos años había resistencia a las calculadoras y protestas de matemáticos. Lo mismo pasó con las computadoras y sin embargo, en vez de eliminar trabajos, cada nueva cosa fue generando más trabajos de mayor valor. Si GEN AI va a reemplazar tareas, no personas, esas personas tienen que dedicarse a hacer otra cosa", destacó.

"Para mí es el momento de probar, la herramienta está en una etapa de ganar madurez, pero esto va a crecer exponencialmente. Mi consejo es que se metan porque nadie va a poder detener esto", aseguró.

En cuanto a la utilización de IA en distintos trabajos, sostuvo que "cada persona en su área, ya sea legales, finanzas, contaduría, recursos humanos, creativos, tiene herramientas de este tipo". "Probablemente sean distintas, pero tienen que ponerse a indagar o incluso preguntarle a Chat GPT qué empezar a usar para ser más eficiente. Para todas las profesiones ya hay herramientas. Después está la pata del tecnológico que quiere desarrollar este tipo de herramientas, que están basadas en lenguaje de programación y ciencia de datos", expuso.

"Como usuario no va a haber que hacer nada más que adoptarlo. Para el segmento profesional, en tu área de trabajo hay soluciones específicas. Y si te gusta crear Gen AI, metete en carreras más técnicas", propuso, y respecto a las empresas planteó que "tienen que empezar a probarlo, si no van a llegar tarde y otro competidor lo va a implementar antes". "No digo meter ya GEN AI a todo, empezar a probarlo puertas adentro, ver cómo funciona, afinarlo y, una vez que esté listo, lanzarlo a los clientes", concluyó.

Juan Pablo Chemes, director de Innovación Accenture Juan Pablo Chemes, director de Innovación de Accenture.

Por su parte, Ezequiel Arslanian, director ejecutivo de Accenture Song, la división de servicios creativos del gigante de la consultoría, hizo hincapié en que las personas "pueden llegar a niveles de sensibilidad y emoción" que las máquinas no alcanzan, por lo que "hay un componente humano que sigue siendo muy destacable todavía y por un tiempo lo va a ser, aunque no sé de acá a seis meses qué pueda pasar".

"Al fin y al cabo somos personas trabajando para resolver problemas de otras personas. Está bueno frenar un poco y empezar a usar talento humano en relación a las herramientas", enfatizó.

"La tecnología ha hecho que el mundo se haya convertido en una métrica permanente. Como podemos medir todo, estamos en busca de cada métrica para llegar a un resultado mejor en todo negocio y sus variables. Eso le quita mucho de lo que tiene el ser humano como natural e instintivo: la sensibilidad, el instinto, el pensamiento espontáneo. Creo que eso tiene un valor inmenso", señaló.

Arslanian expresó que "hoy la tecnología lo que nos da es estandarización y automatización: si analizás el outcome de la mayoría de las herramientas es más o menos lo mismo". "Por más que le des, no llegás nunca a una diferencia gigante entre lo que empezó y el final. Y creo que ahí el valor humano entra y hace una diferencia gigante, todavía", aclaró.

Ezequiel Arslanian, director ejecutivo de Accenture Song Ezequiel Arslanian, director ejecutivo de Accenture Song. AdLatina

"Creo en las métricas y en la tecnología, me encanta usar las herramientas pero creo que cuanto más tecnología usás, necesitás tener talento muy enriquecido, muy desarrollado y muy evolucionado, lo que obliga a la gente a crecer y a desarrollarse", indicó.

Y en cuanto a qué pueden hacer las personas para no ser desplazadas por la IA y poder usarla a su favor, recomendó "usar, usar, usar, probar, aprender; en el uso aprendés muchísimo, enriquecés tu experiencia en la herramienta".

"Hay que confiar en la tecnología pero estar encima. Uso la tecnología pero la tengo que chequear, hoy, como si fuera un niño. Por ejemplo: estamos en un chat relacional, la IA nos construye todo. Chequeemos. ¿A dónde nos está llevando? ¿Qué nos está diciendo? Ese tipo de preguntas son un modelo de trabajo y nosotros lo tenemos como proceso. Cuando no ocurre, descubrís errores y te das cuenta de que ahí faltó gente. Es verdad que va a suplantar un montón de trabajo estandarizado, recurrente y sin valor agregado, esto ocurre desde la imprenta, pero nos empuja hacia adelante con un desafío extraordinario", cerró.