Canasta básica: en mayo una familia necesitó más de $850 mil para no ser pobre

El Indec en la red social X Redes Sociales

De esta manera, el costo de la Canasta Básica Total se incrementó del 2,8 en mayo con respecto a abril pasado, mientras que aumentó un 290,7% interanual y acumula una suba del 71,7 en lo que va del año.

En tanto, el INDEC detalló que una familia con tres integrantes requirió de $677.774 para no ser pobre en mayo y de $308.079 para no caer en la indigencia.

Además, el organismo oficial detalló que en mayo de 2024, un hogar con cinco miembros precisó de $895.434 para no encontrarse en el umbral de la pobreza y de $407.015 para no ser indigente. Además, una persona adulta necesitó $ 275.518,08 para no ser pobre y $ 125.235,49 para no caer en la indigencia.

La inflación de mayo

El INDEC informó este jueves, que la inflación de mayo fue de 4.2% y que acumuló 71,9% en lo que va del año. Este dato marca una suba del 2,8% con respecto a lo medido por el organismo en el mes anterior. Se trata de la cifra más baja desde febrero 2022. La inflación interanual trepó a 276,4%.