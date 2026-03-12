12 de marzo de 2026 Inicio
Un enorme oso hormiguero apareció caminando por las calles de Formosa

Se trata de una especie habita de forma habitual en montes y pastizales del norte argentino. Un vecino lo grabó con su celular y dio aviso a las autoridades ambientales.

El oso hormiguero sorprendió a los transeúntes. 

Un ejemplar de oso hormiguero gigante sorprendió esta semana a los habitantes de la ciudad de Formosa. El animal transitó por las calles ante la mirada de los transeúntes, quienes mantuvieron una distancia prudencial.

La Corte revocó un fallo que permitía la triple filiación de un niño

Un vecino capturó la escena con su teléfono móvil desde su propiedad. El material audiovisual circuló con rapidez entre los residentes y en redes sociales, y generó una alerta inmediata sobre la situación del mamífero.

El video refleja una conducta pacífica del oso hormiguero durante su trayecto por la vía pública. Hasta el momento, no existen reportes de agresiones ni de incidentes que afectaran la seguridad de las personas.

Esta especie habita de forma habitual en montes y pastizales del norte argentino. Su ingreso a centros poblados constituye un fenómeno extraño debido a su naturaleza esquiva y a la fragmentación de su territorio original.

La comunidad solicitó la intervención de los organismos competentes apenas detectó la presencia del animal. El objetivo principal de los expertos es su captura segura y el posterior reintegro a una zona de reserva.

