Canasta básica: en abril, una familia necesitó casi $830 mil para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $828.158 para no ser pobre en abril. Además, el mismo grupo requirió tener ingresos de al menos $373.044 para no ser indigente.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, que señala el umbral para no caer en la indigencia, creció un 4,2% en comparación con el mes anterior, un 296,2% interanual y acumula un alza del 55% en lo que va de 2024.

En tanto, el Indec detalló que una familia con tres integrantes requirió de $659.310 para no ser pobre en abril y de $296.987 para no caer en la indigencia.

En tal sentido, el organismo encabezado por Marco Lavagna señaló que un hogar con cinco miembros precisó de $871.040 para no encontrarse en el umbral de la pobreza y de $392.360 para no ser indigente. Además, una persona necesitó $268.012 para no ser pobre y $120.726 para no caer en la indigencia.

Indec canasta básica abril Indec dio a conocer los últimos índices de la canasta básica. X (@INDECArgentina)

La inflación de abril fue de 8,8% y el acumulado en el año es del 65%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de abril fue del 8,8%, llevando el acumulado en el primer cuatrimestre a 65% y la interanual a 289,4%. Si bien el número del último mes reflejó una desaceleración con respecto a marzo, distintos especialistas indicaron que la causa principal obedece a la brutal caída en el consumo.

Una vez más, la cifra que el Gobierno trata de instalar como un número alentador no se reflejan en los bolsillos. El índice de salarios subió 10,3% en marzo último, y volvió a perder con una inflación que redondeó el 11%, según los datos oficiales que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Además, el Índice de salarios se incrementó 200,8% interanual.

Además, el poder adquisitivo sigue cayendo en picada. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, los sueldos subieron 58% mientras que la inflación fue del 90%. Es decir, el reacomodamiento de los ingresos se ubicó más de treinta puntos abajo con relación al costo de vida en ese período.