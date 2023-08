Brasil le ofrece a la Argentina pagar las exportaciones con yuanes

"Enviamos al Gobierno argentino una propuesta de garantía en yuanes para las exportaciones brasileños, para los exportadores brasileños es una cosa buena, será una buena noticia si Argentina acepta", expresó Haddad en una conferencia de prensa brindada en Johannesburgo, donde se lleva a cabo la cumbre internacional.

Además desde el gobierno de Lula Da Silva, sostienen que el acuerdo en yuanes de las reservas argentinas y reales aleja la posibilidad de incumplimiento por parte de Argentina.

yuanes

“Los exportadores de Brasil pueden tener algún flujo de ventas de sus productos con 100% de garantía. Para Brasil, no hay problema, porque la tasa de cambio se hará con el yuan por real y esto también le asegura al Tesoro Nacional que no hay riesgo de incumplimiento. Una garantía que el Tesoro consideró adecuada y que el Banco do Brasil aceptó, tal como se presentó", aseguró Haddad.

Producto de la sequía sufrida en la región y la consecuente falta de ingreso de divisas por la venta de granos, ambos gobiernos negocian un mecanismo para facilitar el pago a 200 empresas exportadoras brasileñas que venden en territorio argentino sin tener que aguardar el flujo de reservas en el Banco Central.

Lula da Silva habló de los yuanes

Tras solicitar que la Argentina ingrese al grupo de los BRICS, Lula da Silva también manifestó que charló con el ministro de Economía local, Fernando Haddad, acerca de cómo Brasil puede avanzar en un comercio con Argentina mediante yuanes que el Banco Central tiene a través de un acuerdo de swap con China para sus reservas.

"Ahora mismo Haddad hablaba con Argentina y es posible que podamos ayudar a la Argentina teniendo como moneda de intercambio el yuan, hacer algo diferente, de la forma más serena, algo más maduro, mas pragmático", describió el presidente brasileño.

Además, volvió a criticar al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri y habló de "interés políticos". "El dinero hace que el país quede preso a la deuda. Vean la situación de Argentina, que recibió un préstamo por intereses políticos del FMI por 44.000 millones de dólares que fueron otorgados a Macri", señaló.

"Hay quien diga que ese dinero fue prestado por motivo electorales para que Macri gane la elección, pero el que ganó fue Alberto Fernández a quien le quedó la deuda y ahora tiene que pagar, sumado a la sequía sufrida por Argentina, que perdió el 25% de su agricultura", agregó en este sentido.