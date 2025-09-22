Tras el respaldo del Tesoro de EEUU, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bressent, mostró su apoyo a Javier Milei en la previa de su reunión con Donald Trump y consideró al país "un aliado importante en América Latina".

Luego del mensaje de apoyo a la Argentina del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent , los bonos en dólares y los ADRs rebotan con fuerza este lunes, mientras que el riesgo país se desploma hasta los 1.142 puntos básicos , luego de haber alcanzado los 1.400 la semana pasada.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

El impulso llega luego del apoyo de Bessent a la Argentina, generando expectativas sobre la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump este martes en Washington. A este factor se suma la reciente decisión del Gobierno de restablecer las retenciones cero para los granos, una medida que apunta a acelerar la liquidación de divisas y garantizar un mayor flujo de dólares en el corto plazo.

Por su parte, el S&P Merval escala más de 6% a 1.791.735,55 puntos, destacándose los avances de BBVA (15,5%), Metrogas (10,1%), BYMA (9,9%), Grupo Supervielle (9,5%) y Grupo Financiero Galicia (9%). El Merval en dólares, al mismo tiempo, avanza más de 13% a u$s1.222.

Los títulos en moneda dura de títulos más largos suben más de 15% encabezados por el Global 2041, Global 2035 (15%), Global 2046 (14,8%). De esta manera, el riesgo país, medido por el J.P Morgan se desploma hasta los 1.142 puntos básicos, luego de alcanzar los 1.400 la semana pasada.

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó al presidente Javier Milei antes de su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, y sostuvo que Argentina es "un aliado importante en América Latina". Además, detalló cuáles son las líneas que podrían negociar con el Gobierno: "Swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario este lunes n su cuenta de X.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento es necesario para romper la larga historia de declive de Argentina. Trump y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes en Manhattan, poco después de esta reunión, habrá más detalles disponibles", añadió.