9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bitcoin superó los u$s91.000 y arrastra a las altcoins con avances de hasta 5%

La criptomoneda líder retoma el impulso, perfora los u$s91.000 y acumula más de 6% de suba semanal. Las altcoins acompañan con alzas generalizadas, mientras que las acciones estadounidenses cierran en baja.

Por
Bitcoin superó los u$s91.000 y arrastra a las altcoins con avances de hasta 5%
Bitcoin superó los u$s91.000 y arrastra a las altcoins con avances de hasta 5%

Bitcoin volvió a ganar terreno este lunes y perforó los u$s91.000 en una rueda marcada por caídas en los principales índices de Wall Street. La cotización del BTC avanzó 1,8% y se ubicó en u$s91.067, lo que le permite revertir las pérdidas del inicio de la jornada y acumular una suba semanal del 6,4%.

Importación récord: septiembre marcó el mayor ingreso de bienes de consumo en 20 años
Te puede interesar:

Importación récord: septiembre marcó el mayor ingreso de bienes de consumo en 20 años

El repunte se extiende al resto del mercado cripto. Ethereum (ETH) gana 2,7% y opera en u$s3.132, con un salto del 13,6% en los últimos siete días. Entre las alternativas, Cardano (ADA) encabeza las mejoras con un alza del 4,9% a u$s0,436, seguida por Dogecoin (DOGE), que avanza 4,4% hasta u$s0,1433.

Ripple (XRP) sube 2,5% a u$s2,08; BNB (BNB), 1,5% a u$s900; y Solana (SOL) mejora 2,2% hasta u$s133,92. Tron (TRX) es la excepción, con una baja del 1,1%.

El movimiento alcista se da en paralelo a una señal fuerte desde el sistema financiero tradicional. Bank of America abrió la puerta para que sus 70 millones de clientes puedan invertir en activos digitales y recomendó destinar hasta un 4% de sus carteras a criptomonedas.

Además, anunció que comenzará a cubrir cuatro de los cinco ETF de Bitcoin más grandes del mercado, entre ellos los de Grayscale, Bitwise, BlackRock y Fidelity, que administran en conjunto unos u$s94.000 millones.

Con este clima, Bitcoin vuelve a posicionarse como el activo dominante de una jornada en la que el mercado cripto avanza incluso frente al retroceso de las acciones estadounidenses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Salarios de miseria: el 72 de los trabajadores gana menos de un millón y alcanzan a cubrir la canasta básica

Salarios de miseria: el 72 de los trabajadores gana menos de un millón y alcanzan a cubrir la canasta básica

Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes: a qué destinos y por cuánto tiempo

Los consumidores analizan al máximo en qué gastar los cada vez menos rendidores pesos.

Nueva caída de ventas pyme en noviembre: descendieron 4,1% interanual

Puerto Iguazú fue uno de los destinos con mayor movimiento en el último feriado largo del año

Movimiento moderado: turistas gastaron casi $250 mil millones en el último fin de semana largo del año

Rating Cero

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar, afirmó L-Gante.

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 42 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora