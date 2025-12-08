Bitcoin superó los u$s91.000 y arrastra a las altcoins con avances de hasta 5% La criptomoneda líder retoma el impulso, perfora los u$s91.000 y acumula más de 6% de suba semanal. Las altcoins acompañan con alzas generalizadas, mientras que las acciones estadounidenses cierran en baja. Por + Seguir en







Bitcoin volvió a ganar terreno este lunes y perforó los u$s91.000 en una rueda marcada por caídas en los principales índices de Wall Street. La cotización del BTC avanzó 1,8% y se ubicó en u$s91.067, lo que le permite revertir las pérdidas del inicio de la jornada y acumular una suba semanal del 6,4%.

El repunte se extiende al resto del mercado cripto. Ethereum (ETH) gana 2,7% y opera en u$s3.132, con un salto del 13,6% en los últimos siete días. Entre las alternativas, Cardano (ADA) encabeza las mejoras con un alza del 4,9% a u$s0,436, seguida por Dogecoin (DOGE), que avanza 4,4% hasta u$s0,1433.

Ripple (XRP) sube 2,5% a u$s2,08; BNB (BNB), 1,5% a u$s900; y Solana (SOL) mejora 2,2% hasta u$s133,92. Tron (TRX) es la excepción, con una baja del 1,1%.

El movimiento alcista se da en paralelo a una señal fuerte desde el sistema financiero tradicional. Bank of America abrió la puerta para que sus 70 millones de clientes puedan invertir en activos digitales y recomendó destinar hasta un 4% de sus carteras a criptomonedas.

Además, anunció que comenzará a cubrir cuatro de los cinco ETF de Bitcoin más grandes del mercado, entre ellos los de Grayscale, Bitwise, BlackRock y Fidelity, que administran en conjunto unos u$s94.000 millones.

Con este clima, Bitcoin vuelve a posicionarse como el activo dominante de una jornada en la que el mercado cripto avanza incluso frente al retroceso de las acciones estadounidenses.