Becas Progresar de ANSES: qué hago si no cobré en mayo 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó la semana pasada a hacer efectivos los pagos de las Becas Progresar del mes de mayo, pero diferentes beneficiarios se quejaron por no haber percibido el ingreso. Qué deben hacer quienes todavía no cobraron .

No obstante, varios usuarios afirmaron no haber recibido el dinero, y el problema puede responder a dos motivos: o la aplicación no fue aprobada, o efectivamente fue aceptada pero por algún error no se acreditó el pago. A continuación, qué hacer para verificar el trámite.

Becas Progresar ANSES El programa Progresar consta de cuatro tipos de becas, adaptadas según la edad de los solicitantes ANSES

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa busca acompañar a los estudiantes en su proceso de formación, ofreciendo una ayuda económica a quienes transitan estudios de nivel secundario, terciario, universitario o de formación profesional. En ese sentido, apunta a la terminación de los estudios y mejorar las condiciones de acceso, permanencia y graduación de los estudiantes, en especial de aquellos que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES

Hay tres líneas de Becas Progresar, y cada una tiene sus propios requisitos:

Progresar Nivel Obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Progresar Nivel Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Trabajo

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Becas Progresar ANSES En Mi Anses se puede verificar si se aceptó la aplicación al Progresar, y reclamar si no se cobró el monto de mayo. anses

Qué hago si no cobré las Becas Progresar de ANSES en mayo 2024

Primero es necesario ingresar a Mi Anses para saber si el trámite fue aprobado. De ser así, en caso de no haber cobrado hay que hacer el reclamo: puede ser a través de la aplicación móvil o por llamado telefónico a la ANSES (número 130) o en alguna oficina del organismo.