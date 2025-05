Becas Progresar de ANSES: hasta cuándo se paga en mayo 2025

El monto otorgado en mayo permanece en $35.000, sin aumentos recientes, y se deposita directamente en una cuenta bancaria o CVU registrada a nombre del titular. Como es habitual, el 80% del beneficio se cobra mensualmente y el 20% restante se libera una vez verificada la continuidad académica.

Becas Progresar ANSES El monto de $35.000 por estudiante se mantiene sin aumentos desde septiembre de 2024. Freepik

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Para cobrar esta ayuda es necesario cumplir con una serie de condiciones generales: ser argentino nativo o naturalizado, tener entre 16 y 24 años (aunque hay excepciones para algunos programas), asistir a una institución pública reconocida oficialmente y contar con el esquema de vacunación al día.

Además, los ingresos individuales o familiares no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En el caso de personas con pensiones no contributivas por invalidez, ese tope no se aplica. Cada modalidad incluye requisitos particulares según el nivel de estudios o situación laboral del solicitante.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2025

Durante este mes, el monto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 por estudiante. Como en meses anteriores, el pago es mensual y se distribuye en 12 cuotas al año, con un esquema de retención del 20% que se acredita luego de presentar la documentación académica del año anterior. No hubo actualizaciones desde la última suba oficial informada por el Gobierno nacional en septiembre de 2024.

Calendario de pagos de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2025

Los depósitos comenzaron el miércoles 14 de mayo y se extienden hasta el martes 20 de mayo, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de mayo

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES

Para saber si corresponde el cobro, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES o Mi Argentina. Desde allí, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se accede a la sección “Mis cobros”.

Becas Progresar ANSES Las tres líneas del programa tienen requisitos específicos y se ajustan a distintos niveles educativos. Freepik

También es posible seguir el estado del trámite o inscripción mediante los canales digitales habilitados por la Secretaría de Educación.