Se acentúa la crisis económica: en agosto también cayó la venta de autos usados

Se estima que las dos principales variables están relacionadas con la incertidumbre electoral y también con la reciente suba de tasas.

El mercado de autos usados experimentó un retroceso en agosto y no logró mantener la buena performance que venía mostrando en los meses previos.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.
Según cifras de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en el octavo mes del año se concretaron 167.525 transferencias, lo que significó una merma del 5,05% frente al mismo mes de 2024 (176.435). En relación con julio (179.363), la baja fue aún mayor: 6,60%.

De todas formas, el balance acumulado continúa siendo positivo. Entre enero y agosto de 2025 se transfirieron 1.265.292 unidades, lo que marca una suba del 15,08% respecto al mismo período del año anterior (1.099.501). El modelo más elegido volvió a ser el Volkswagen Gol, con 9.172 operaciones en agosto.

Para Alejandro Lamas, secretario de la CCA, el mes pasado reflejó una clara desaceleración, aunque el desempeño global del año muestra un crecimiento significativo.

El dirigente señaló que la incertidumbre política ligada a las elecciones, la volatilidad cambiaria por los movimientos del dólar y las elevadas tasas de interés ofrecidas por los bancos desalentaron a muchos potenciales compradores. “Hubo gente que prefirió esperar o directamente cancelar la operación”, explicó.

Pese a ello, Lamas destacó que “la demanda continúa firme, las concesionarias disponen de un stock importante y los valores ya se adecuaron al contexto actual”.

El peso del interior del país: el empuje principal respecto del AMBA

El mayor dinamismo provino de las provincias, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires quedó rezagada. Los distritos con mejores resultados interanuales fueron Formosa (41,68%), Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%).

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires cerró el listado con un incremento mucho más bajo: apenas 8,50%.

Noticia en desarrollo.-

