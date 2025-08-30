Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga por un hijo en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los montos de la prestación del próximos mes. Por







El beneficio de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 es automático y se acredita junto con la AUH. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025. En el caso de las familias con un hijo, el beneficio es de $52.250, que se acredita de manera automática y se suma a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

AUH 1 ANSES.png Las familias con un hijo reciben $52.250 adicionales, además del monto mensual de la asignación. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Beneficiarios de AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas a partir de la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres con siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, no requiere trámite adicional. Se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH. En septiembre 2025, las familias con un solo hijo reciben $52.250, que se suman a los $92.070 correspondientes al 80% de la AUH. El total mensual supera así los $144.000 por cada menor a cargo.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025 Los valores vigentes según la cantidad de hijos son: