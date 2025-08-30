Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga por un hijo en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025. En el caso de las familias con un hijo, el beneficio es de $52.250, que se acredita de manera automática y se suma a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
AUH 1 ANSES.png
Las familias con un hijo reciben $52.250 adicionales, además del monto mensual de la asignación.
Freepik
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:
Además, no requiere trámite adicional. Se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH. En septiembre 2025, las familias con un solo hijo reciben $52.250, que se suman a los $92.070 correspondientes al 80% de la AUH. El total mensual supera así los $144.000 por cada menor a cargo.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
Los valores vigentes según la cantidad de hijos son:
-
$52.250 para familias con un hijo.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres hijos o más.
ANSES AUH 2.png
Los titulares de AUH, embarazadas y AUH por discapacidad acceden sin necesidad de inscripción.
Freepik
De esta manera, la Tarjeta Alimentar se consolida como un refuerzo fundamental en la estructura de ingresos de los hogares que dependen de la AUH, impactando directamente en su capacidad de consumo de alimentos.