AUH de ANSES: qué grupo puede acceder a más de $750.000 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que quienes cumplan ciertos requisitos podrán cobrar este monto.

Anses explicó que los beneficiarios de la AUH que cumplan con ciertos requisitos pueden cobrar más de $750.000 en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede cobrar más de $750.000 en noviembre.
  • Este monto se desprende de la suma de varios beneficios como el de la prestación, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y el 20% retenido que se libera al presentar la Libreta AUH.
  • Para el próximo mes se confirmó que se aplicará un aumento del 2,1% sobre todos los haberes.
  • Para presentar la Libreta AUH, los beneficiarios tienen tiempo hasta el 31 de diciembre.
Anses confirmó tres extras que pueden cobrar los titulares de la AUH en noviembre.
Confirmado: los 3 extras que tendrán los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que por la suma de varios beneficios, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan tres o más hijos y cumplan con determinados requisitos, en noviembre cobrarán más de $750.000.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

AUH de ANSES con aumento en noviembre

Para noviembre, se espera un aumento del 2,1% en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según lo establecido por el Decreto 274/24, que ajusta las asignaciones familiares de acuerdo con la inflación de dos meses atrás.

Con esta actualización, el nuevo monto de la AUH es de $119.713 por menor, aunque de ese total solo se cobra el 80%, por lo que el monto final que recibirán será de $95.770 por cada hijo.

En el caso de AUH por discapacidad, se cobra el 100% del total y el monto será de $389.808.

Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar continúa sin aumento desde 2024, por lo que los montos se mantendrán como el mes anterior:

  • Familias con 1 hijo: $52.250.
  • Familias con 2 hijos: $81.936.
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Este beneficio se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Complemento Leche de ANSES

El Plan de los 1000 Días es una ayuda económica destinada a niños y niñas de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE). Este complemento busca garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida.

En noviembre, el Complemento Leche será de $42.162 por mes. Se acredita junto con la AUH o AUE y no requiere trámites adicionales.

El increíble extra de ANSES del que pocos saben

El 20% retenido al presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El reintegro por la presentación de la Libreta AUH, que libera el 20% acumulado durante el período marzo 2024 - febrero 2025, paga los siguientes montos por 12 meses:

  • AUH: $188.069,40.
  • AUH con discapacidad: $612.401,00.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es el documento que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y niñas beneficiarios. Presentarla no solo es obligatoria, sino que permite recuperar el 20% del monto retenido cada mes.

Se puede presentar de tres formas:

Desde Mi Anses

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Descargar el formulario Libreta PS.1.47.
  • Completarlo con las firmas y sellos correspondientes del establecimiento educativo y del centro de salud.
  • Subir el documento escaneado o fotografiado desde la misma plataforma.

En operativos territoriales

  • Anses realiza periódicamente operativos móviles en barrios, escuelas y centros comunitarios.
  • Allí también se puede entregar el formulario sin necesidad de turno.
  • El plazo límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. Si el trámite no se realiza, el titular pierde el derecho al cobro del 20% acumulado, aunque continuará recibiendo el 80% mensual.

En oficinas de ANSES

  • Acercarse a cualquier unidad de atención sin necesidad de turno previo.
  • Presentar el formulario impreso y firmado.
  • El trámite se registra en el momento y se libera el pago en los meses siguientes.
