Así es la herramienta clave de ANSES para los jubilados en octubre 2026 La iniciativa busca simplificar el acceso a información importante y facilitar el seguimiento de las gestiones sin salir de casa. Por Agregar C5N en









Conocé cómo es la herramienta clave de ANSES para jubilados. ANSES

ANSES incorporó una nueva herramienta digital para centralizar las comunicaciones oficiales.

El servicio permite consultar avisos y notificaciones desde Mi ANSES.

Los jubilados y pensionados pueden adherirse de forma online, sin ir a una oficina.

La activación requiere completar unos pasos y validar una dirección de correo electrónico. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumó una nueva función digital para facilitar el acceso a las comunicaciones oficiales del organismo. Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, una herramienta que permite consultar notificaciones, resoluciones, citaciones y otros avisos directamente desde Mi ANSES, sin necesidad de recibirlos por otros medios.

La incorporación de este sistema es voluntaria y está dirigida a mayores de 16 años que realicen trámites o cobren prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, quienes decidan adherirse deben tener en cuenta que el domicilio electrónico adquiere validez legal dentro del ámbito administrativo, por lo que las comunicaciones recibidas a través de esta vía tienen los mismos efectos que las enviadas a un domicilio constituido.

ANSES incorporó la herramienta Domicilio Electrónico de la Seguridad Social. Freepik Qué es el Domicilio Electrónico de ANSES y por qué es importante para los jubilados El nuevo Domicilio Electrónico de ANSES ofrece a cada usuario un espacio privado para recibir y revisar comunicaciones oficiales. Los mensajes se encuentran en el apartado “Mi Buzón” de Mi ANSES, al que se puede ingresar tanto desde el sitio web como desde la aplicación para celulares.

Por medio de esta herramienta, el organismo puede informar sobre distintos aspectos de los trámites y las prestaciones, mediante notificaciones, resoluciones, citaciones, requerimientos, liquidaciones e intimaciones, entre otros avisos. Así, los usuarios pueden encontrar en un solo lugar las comunicaciones vinculadas con sus gestiones.

Los jubilados y pensionados también pueden utilizar esta herramienta para consultar avisos vinculados con sus prestaciones y trámites de manera digital, sin depender únicamente de los documentos en papel. Además, para activar el servicio no es necesario presentarse en una oficina de ANSES, ya que la gestión puede realizarse de forma online.

Así podés generar el Domicilio Electrónico de ANSES. Freepik Como generar el Domicilio Electrónico de ANSES Para habilitar el Domicilio Electrónico de ANSES, es necesario ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, ya sea desde la página web oficial o la aplicación móvil. Una vez dentro, hay que dirigirse a “Domicilio y Datos de Contacto”, elegir la opción correspondiente, aceptar los términos y condiciones e ingresar una dirección de correo electrónico personal. El procedimiento finaliza con la validación del correo informado. Una vez completado este paso, el domicilio electrónico queda constituido y las comunicaciones oficiales pueden recibirse en la sección “Mi Buzón”. Además, el correo electrónico funciona como un medio de aviso cuando hay un nuevo mensaje disponible, por lo que se recomienda ingresar periódicamente a la plataforma para revisar las notificaciones.