Aseguran que 2 de cada 10 personas dejaron de comprar medicamentos indispensables para su salud

Las medidas económicas del gobierno de Javier Milei tuvieron un alarmante efecto sobre la salud de la sociedad. La devaluación del peso y el fin de los controles de precios generó un fuerte aumento de los medicamentos, generando que mucha gente no pueda acceder a ellos.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak , afirmó este jueves que como consecuencia de la inflación "dos de cada diez personas no están comprando su medicación".

"En los últimos dos meses el aumento superó el 100% del total de la inflación de 2023. Estuvo por arriba de 220%. Superar toda la inflación que hubo en un año es un aumento muy grande. Los medicamentos no son un bien de consumo, son un bien social", explicó el funcionario provincial en declaraciones con radio Splendid.

"Hay gente que no puede elegir si consumir o no un medicamento. Si un médico lo indica, es indispensable para su vida", advirtió. Para el ministro bonaerense, el hecho de que haya habido "una desregulación de los precios de los medicamentos pone al tema en una situación grave".

"Tuvimos una caída del 20% de las compras de medicamentos en las farmacias. Eso quiere decir que dos de cada 10 personas no compra su medicación", señaló y dijo que "hay gente que si no toma su medicación puede terminar en las guardias con cuadros que pueden ser prevenibles". Kreplak comentó que los medicamentos para las enfermedades crónicas son los más costosos, por lo que pidió a la población que "no interrumpa el tratamiento".

Al ser consultado sobre la situación política, Kreplak opinó que si bien Milei ganó en un balotaje, "no es el inicio de ninguna nueva era", como afirmó el mandatario al asumir el 10 de diciembre último al frente del país.

"Nadie cree que por el voto democrático pueda pensar que no hay historia", dijo y agregó que "también es cierto que Axel Kicillof ganó por más de 20 puntos la provincia de Buenos Aires, tiene una legitimidad muy grande y es un gobernador que hizo la campaña hablando de gestión".