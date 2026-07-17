17 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno cerró junio con déficit primario y fiscal por más de $1 billón

Los datos surgen del último informe del Sector Público Nacional no Financiero donde detalla que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 8,5%. Por su parte, el gasto primario registró una suba real interanual del 3,1%. La explicación que dio el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por
Caputo y un mes rojo en materia fiscal. 

Caputo y un mes rojo en materia fiscal. 

Reuters - Agustin Marcarian

El Gobierno tuvo en junio un resultado fiscal negativo al cerrar el mes con un déficit, tanto primario como fiscal, por arriba de 1 billón de pesos. Los datos surgen del último informe del Sector Público Nacional no Financiero donde detalla que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 8,5%.

Fue la más baja en cuatro meses, informó el Indec.
Te puede interesar:

La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló un alza de 15,6% en lo que va de 2026

Por su parte, el gasto primario registró una suba real interanual del 3,1%. Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una explicación sobre la situación fiscal del Gobierno y justificó el mal dato mensual: "Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a Julio".

El análisis detallado sobre los datos oficiales, realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), marca que el superávit primario de junio 2025 de $1.055.739 millones en $ constantes de junio 2026, se transformó en un déficit primario de $696.843 millones.

El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 2,7% en términos reales interanuales. En efecto, el superávit financiero de $ 736.161 millones de junio de 2025 a valor actual se transformó en un déficit de $1.024.891 millones en junio de 2026.

En el sexto mes del años se apreció que 7 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales. Los que más subieron fueron el gasto en subsidios a la Energía (+125,4%), el gasto en subsidios al Transporte (+53,8%) y Asignación Universal para la Protección Social (+13,1%). Jubilaciones y pensiones que representan el 52,7% del gasto, presento un aumento del 5,4% interanual.

Por otro lado, los tres gastos que más cayeron fueron: Gasto de Capital a Provincias (-43,7%), Transferencias corrientes a Provincias (-63,9%) y Otras funciones (-100,0%). El gasto salarial, que participa con el 12,4% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 10,0%, seguramente explicado tanto por una baja del salario real como de la planta de personal.

Noticias relacionadas

El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio

El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumula una inflación de 15,4% en el semestre

El dólar cierra la semana en torno a los $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este viernes 17 de julio

La entidad monetaria cosechó su 128ª jornada compradora al hilo.

El Banco Central acelera la compra de dólares: ya sumó más de u$s1.100 millones en la semana

El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

Cayó el trabajo registrado y aumentó el no registrado.

El trabajo informal sigue creciendo: escaló 3,4% mientras que el empleo registrado cayó 1,1%

Rating Cero

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora

Ailén Cova le hizo un intimo pedido a Alexis Mac Allister.

Ailen Cova le hizo un pedido especial a Alexis Mc Allister y su respuesta enterneció las redes

Una nueva pelea entre la conductora y el futbolista.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere

La modelo y presentadora de televisión causó intriga con una frase contundente.

Pampita sorprendió con una confesión con la que dejó en ridículo a Martín Pepa y sus exs

Un nuevo problema surgió entre los hermanos Dente.

El tercer hermano Dente se metió en la pelea de Tomás y Fernando: "Si se sabe la verdad, viene el FBI"

Un nuevo cara a cara entre el capitán argentino y la periodista depotiva dejó tela para cortar.

La nueva declaración de Messi a Sofi Martínez que ilusiona a todos en la previa a la final

últimas noticias

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora

Hace 26 minutos
Fue la más baja en cuatro meses, informó el Indec.

La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló un alza de 15,6% en lo que va de 2026

Hace 39 minutos
Ailén Cova le hizo un intimo pedido a Alexis Mac Allister.

Ailen Cova le hizo un pedido especial a Alexis Mc Allister y su respuesta enterneció las redes

Hace 47 minutos
El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio

El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumula una inflación de 15,4% en el semestre

Hace 56 minutos
Una nueva pelea entre la conductora y el futbolista.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere

Hace 1 hora