El Gobierno cerró junio con déficit primario y fiscal por más de $1 billón Los datos surgen del último informe del Sector Público Nacional no Financiero donde detalla que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 8,5%. Por su parte, el gasto primario registró una suba real interanual del 3,1%. La explicación que dio el ministro de Economía, Luis Caputo. Por Agregar C5N en









Caputo y un mes rojo en materia fiscal. Reuters - Agustin Marcarian

El Gobierno tuvo en junio un resultado fiscal negativo al cerrar el mes con un déficit, tanto primario como fiscal, por arriba de 1 billón de pesos. Los datos surgen del último informe del Sector Público Nacional no Financiero donde detalla que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 8,5%.

Por su parte, el gasto primario registró una suba real interanual del 3,1%. Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una explicación sobre la situación fiscal del Gobierno y justificó el mal dato mensual: "Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a Julio".

Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a Julio. https://t.co/nyCNc89JDj — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 17, 2026 El análisis detallado sobre los datos oficiales, realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), marca que el superávit primario de junio 2025 de $1.055.739 millones en $ constantes de junio 2026, se transformó en un déficit primario de $696.843 millones.

El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 2,7% en términos reales interanuales. En efecto, el superávit financiero de $ 736.161 millones de junio de 2025 a valor actual se transformó en un déficit de $1.024.891 millones en junio de 2026.

En el sexto mes del años se apreció que 7 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales. Los que más subieron fueron el gasto en subsidios a la Energía (+125,4%), el gasto en subsidios al Transporte (+53,8%) y Asignación Universal para la Protección Social (+13,1%). Jubilaciones y pensiones que representan el 52,7% del gasto, presento un aumento del 5,4% interanual.