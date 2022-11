Un grupo en particular podrá reclamar una suba en sus haberes mensuales de ANSES.

Es que con el anuncio de los diferentes bonos que se otorgaron, ANSES reconoce que los haberes jubilatorios por sí solos no son suficientes debido a la inflación, aunque también la fórmula para evaluar los aumentos no tiene en cuenta los conceptos no remunerativos. Así lo aseguró el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.