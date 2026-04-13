ANSES: lo que cobrarán las pensiones en abril 2026 y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social acompaña la partida de un ser querido con una prestación destinada a cubrir los gastos de las familias.

ANSES otorga una pensión por el fallecimiento de un ser querido: cómo quedan los valores de abril.

ANSES mantiene vigente en abril de 2026 el esquema de pensiones derivadas por fallecimiento , una herramienta central del sistema previsional que busca sostener ingresos en hogares afectados por la pérdida de un titular. En un escenario donde la movilidad mensual ajusta los haberes según la inflación, este beneficio se vuelve clave para evitar una caída abrupta en la capacidad económica de las familias.

ANSES: lo que recibirán los jubilados de la mínima en abril 2026

En términos generales, la pensión no tiene un monto fijo , sino que se calcula en función del haber que percibía la persona fallecida, tomando como referencia la jubilación mínima de $380.319 en abril.

Se trata de una prestación mensual destinada a familiares directos de una persona jubilada o pensionada que fallece.

Esta prestación económica busca brindar un sostén económico a quienes dependían del ingreso del titular fallecido.

Forma parte del régimen previsional argentino y su otorgamiento depende de vínculos y requisitos previamente establecidos.

Quiénes pueden acceder a la pensión

El acceso está limitado a un grupo definido de beneficiarios:

Cónyuge: debe presentar partida de matrimonio actualizada que acredite la vigencia del vínculo.

Conviviente: debe demostrar una convivencia mínima de 5 años, o de 2 años si hubo hijos en común.

Hijos: hasta los 18 años, siempre que sean solteros y no perciban otra prestación. Sin límite de edad en caso de discapacidad

El organismo puede requerir pruebas adicionales, como domicilio compartido o documentación que acredite dependencia económica.

ANSES

Cómo hacer el trámite paso a paso

El proceso tiene etapas claras y plazos que deben respetarse:

Esperar al menos 10 días hábiles desde el fallecimiento para iniciar la gestión

Trámite online (si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos 6 meses):

Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y clave Seleccionar “Solicitud de Prestaciones” Elegir “Pensión derivada por fallecimiento”

Trámite presencial (casos más complejos o fuera de plazo): Solicitar turno previo Presentar DNI y documentación original



Documentación requerida:

DNI del solicitante

Partida de defunción

Partida de matrimonio o pruebas de convivencia

Partidas de nacimiento de hijos

Formularios PS 6.9, PS 6.1 y PS 6.284 si corresponde

El monto que otorga ANSES de la pensión por fallecimiento depende del grupo familiar:

En caso de cónyuge o conviviente: 70% del haber del fallecido. Es decir, si la persona recibía $380.319, la pensión pasa a ser de $266.223

Con hijos con derecho: 50% para cónyuge o conviviente 20% para cada hijo



La suma total no puede superar el 100% del haber original. Además, si un beneficiario deja de cobrar, su parte se redistribuye entre los restantes mediante el sistema de acrecimiento. Como complemento, el organismo otorga un subsidio de contención familiar cercano a $15.000, que debe solicitarse dentro del año del fallecimiento y está destinado a cubrir gastos inmediatos.