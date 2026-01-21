ANSES le entrega a la AUH un extra de $52.250 en febrero 2026: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que recibe este extra el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos de febrero . En ese sentido, indicó que el próximo mes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un hijo cobrarán un extra $52.250 por la Tarjeta Alimentar .

En febrero, la Asignación Universal por Hijo tendrá aumento del 2,8% . En este caso, el organismo mantiene la retención del 20% , que se libera una vez presentada la Libreta de Asignación. Esta mecánica busca garantizar el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos exigidos para acceder al total del beneficio.

Es por eso que el monto asciende a $129.032,50, pero si se le resta el 20%, el total final a cobrar es de $103.226.

Las cifras varían según la cantidad de hijos por familia:

$52.250 para familias con un hijo,

$81.936 para familias con dos hijos,

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder

La Tarjeta Alimentar no se solicita, sino que se asigna automáticamente a los grupos habilitados a su cobro que fueron mencionados anteriormente.

Solo es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en Mi Anses (CUIL y Clave de la Seguridad Social) y el cruce de información es automático.