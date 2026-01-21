ANSES le entrega a la AUH un extra de $52.250 en febrero 2026: de qué se trata

Anses explicó a qué grupo de la AUH le entrega un extra de $52.250 en febrero.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social en febrero pagará $52.250 a familias titulares de la AUH con un hijo por el beneficio de la Tarjeta Alimentar.
Por otro lado, el próximo mes habrá un aumento del 2,8% en los haberes, según el mecanismo de movilidad automática vinculado a la inflación que releva el Indec.
Por eso el monto de la AUH alcanza los $129.032 sin el descuento del 20%.
Para acceder a la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite adicional ya que su pago es automático para los grupos habilitados a su cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos de febrero. En ese sentido, indicó que el próximo mes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un hijo cobrarán un extra $52.250 por la Tarjeta Alimentar.
En febrero, la Asignación Universal por Hijo tendrá aumento del 2,8%. En este caso, el organismo mantiene la retención del 20%, que se libera una vez presentada la Libreta de Asignación. Esta mecánica busca garantizar el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos exigidos para acceder al total del beneficio.
Es por eso que el monto asciende a $129.032,50, pero si se le resta el 20%, el total final a cobrar es de $103.226.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Cobran este beneficio:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE,
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Las cifras varían según la cantidad de hijos por familia:
$52.250 para familias con un hijo,
$81.936 para familias con dos hijos,
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder
La Tarjeta Alimentar no se solicita, sino que se asigna automáticamente a los grupos habilitados a su cobro que fueron mencionados anteriormente.
Solo es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en Mi Anses (CUIL y Clave de la Seguridad Social) y el cruce de información es automático.