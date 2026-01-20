20 de enero de 2026 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió cuánto cobran los beneficiarios de esta ayuda alimentaria.

Por
Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.
  • En ese sentido se indicó que los valores seguirán sin aumento un mes más del 2,8%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el INDEC
  • El cobro es automático para los grupos habilitados a su cobro.
  • Por otro lado, los haberes como la AUH tendrán una suba del 2,8%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025 informado por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esta ayuda económica no recibe aumento desde el año 2024, y así permanecerá al menos un mes más, ya que para febrero 2026 los montos se mantendrán sin actualización.

Anses duifundió la cifra a cobrar por la Tarjeta Alimentar por un solo hijo en febrero 2026.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en febrero 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó los montos y el calendario correspondientes a este mes.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Pueden cobrar la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Para el próximo mes las cifras de este beneficio serán:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder

No es necesario realizar una inscripción previa para cobrar este beneficio, ya que los grupos habilitados a su cobro lo reciben automáticamente.

El único aspecto a tener en cuenta es que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi Anses para asegurar el cobro correcto.

