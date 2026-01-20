Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió cuánto cobran los beneficiarios de esta ayuda alimentaria. Por + Seguir en







Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.

En ese sentido se indicó que los valores seguirán sin aumento un mes más del 2,8%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el INDEC

El cobro es automático para los grupos habilitados a su cobro.

Por otro lado, los haberes como la AUH tendrán una suba del 2,8%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025 informado por el Indec. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esta ayuda económica no recibe aumento desde el año 2024, y así permanecerá al menos un mes más, ya que para febrero 2026 los montos se mantendrán sin actualización.

Tarjeta Alimentar de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó los montos y el calendario correspondientes a este mes. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Pueden cobrar la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Para el próximo mes las cifras de este beneficio serán:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más. Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder No es necesario realizar una inscripción previa para cobrar este beneficio, ya que los grupos habilitados a su cobro lo reciben automáticamente.