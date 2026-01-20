Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en febrero 2026

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.
En ese sentido se indicó que los valores seguirán sin aumento un mes más del 2,8%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el INDEC
El cobro es automático para los grupos habilitados a su cobro.
Por otro lado, los haberes como la AUH tendrán una suba del 2,8%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025 informado por el Indec.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esta ayuda económica no recibe aumento desde el año 2024, y así permanecerá al menos un mes más, ya que para febrero 2026 los montos se mantendrán sin actualización.