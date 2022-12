ANSES: la pésima noticia que recibieron algunos jubilados y pensionados

El Senado de la Nación le dio media sanción en noviembre. El 21 de diciembre, día en el que se trataría el tema en la Cámara de Diputados, no hubo quórum.

"Hoy fue la sesión de diputados para tratar la ley de moratorias que vence en unos días. Lamentablemente no hay buenas noticias dado que la sesión se cayó y no fue aprobada la nueva ley. Esto quiere decir que cerca de un millón de jubilados no va a poder comprar los aportes necesarios para jubilarse", expresó la abogada previsionalista Silvia Arce en su cuenta de Twitter.

De qué se trata el proyecto que beneficiaría a un millón de jubilados de ANSES

Con la ley se buscaba reemplazar la moratoria que vence el 31 de diciembre de 2022 que hizo que millones de mujeres entren al sistema gracias al reconocimiento de los años de cuidado y licencias.

La medida del organismo previsional encabezado por Fernanda Raverta vence pronto. Así, quisieron establecer un nuevo sistema de ley, que se vio afectado por la falta de quórum en la Cámara baja.

Jubilación sin aportes de ANSES: los dos proyectos del congreso

Entonces, las dos propuestas que estaban en el Congreso eran: