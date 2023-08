Alejandro Werner: "El FMI prefiere esperar un gobierno más responsable"

El exfuncionario mantuvo un diálogo mano a mano con Alejandro Bercovich en Brotes Verdes, donde apuntó contra la actual administración. "Cuando este gobierno tuvo exceso de recursos no los ahorró. El Presidente no explica, no defiende, no le explica a la sociedad argentina qué va a hacer para aliviar los problemas del 50% más vulnerable de la sociedad. Está ausente al borde de una situación inflacionaria tremendamente preocupante", definió.