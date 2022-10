Alberto Fernández ratificó un nuevo bono para fin de año: quién lo cobrará

Pablo Moyano criticó a Alberto Fernández por no haber convocado a un acto unificado por el 17 de Octubre

El anuncio llega luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, diera a conocer que en los próximos días se reunirá con la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, para terminar de dar forma a la medida.

"Estamos terminando una propuesta junto con la ANSES para ponerla en la calle, operativa, a lo largo de los próximos siete días. Tengo una reunión pendiente con Raverta y con el presidente Alberto Fernández", aseguró el ministro el domingo en declaraciones radiales.

"Hay una decisión de avanzar en los grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores, sin ningún ingreso, en noviembre y diciembre para que puedan acceder al mínimo básico alimentario", expresó Massa.

Además, Fernández recordó las medidas del paquete anticipado este domingo por el ministro de Economía, como el Plan Ahora 30 para comprar televisores, celulares y acondicionadores de aire en cuotas con bajo interés.

"Como creemos en el disfrute de nuestra gente, vamos a poner en marcha un programa de consumo masivo de electrodomésticos con tasa subsidiada. Queremos promover la industria, dar trabajo, y que mucha gente pueda acceder en cuotas fijas a un televisor, a un aire acondicionado de bajo consumo, a un celular en un momento en el que la vida nos exige más tecnología", expresó.

"Que todos los argentinos puedan acceder al mejor televisor si quieren ver el Mundial", enfatizó.

También hizo hincapié en la decisión de adelantar la suba del Mínimo no Imponible, para que "con el crecimiento de la inflación los sueldos no se vean otra vez atrapados por el Impuesto a las Ganancias".

"A partir del 17 de octubre hubo un punto de inflexión en la Argentina"

En el contexto de un nuevo Día de la Lealtad, el Presidente sostuvo que "a partir del 17 de octubre hubo un punto de inflexión en la Argentina".

"La historia empezó a ser de otro modo. Ya no solo fue de los poderosos, la historia también la escribían los descamisados, los cabecitas negras, los que estaban en la plaza pidiendo la libertad de aquel que les había reconocido sus primeros derechos. Y empezó la mayor gesta de amor que en el presente se pueda recordar. El inmenso amor de Perón y Evita con su pueblo", destacó.

Fernández recordó que "han aparecido una serie de personajes según los cuales parece que la libertad en Argentina no existiera y que en verdad lo que necesitamos para crecer es libertad". "Nadie quiere más libertad que nosotros. No somos nosotros los que perseguíamos, los que espiamos, los que creamos causas judiciales, los que tenemos mesas judiciales. No somos nosotros los que encarcelan opositores para que se callen", sostuvo.

"En medio de tanta desazón por la guerra, Argentina se convierte en punto de atención de todo el mundo, porque es capaz de producir alimentos y energía que el mundo está reclamando", subrayó el Presidente.