A cuánto está el dólar blue hoy en las provincias: cotizaciones en Córdoba y Mendoza

Aunque esta tendencia alcista se registra en todo el país, los mercados informales de las distintas provincias presentan ligeras variaciones, con valores que oscilan entre los $423 y $435 para la venta.

El dólar blue viene de un martes frenético que empujó con fuerza a los dólares financieros, con subas del orden del 4% del Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP, que llegaron a máximos históricos y continuaron la tendencia el miércoles. Según los operadores, la inflación de marzo, que llegó a 7,7%, dejó en evidencia un atraso cambiario y generó este clima de volatilidad.

La escasez de dólares por la sequía, la búsqueda de los ahorristas de blindarse contra la creciente inflación, el habitual movimiento de año electoral y una tasa de interés que ya suena desactualizada se cuentan entre las causas de esta escalada de la cotización paralela. Por otra parte, analistas atribuyen la suba a cuestiones políticas, en una medida destinada a afectar al Gobierno.

En medio de una fuerte escalada del dólar blue, el Directorio del Banco Central se reúne este jueves por la tarde para definir si sube o no la tasa de interés para los plazos fijos. Mientras que algunos aseguran que podría haber una suba moderada de las tasas de interés del 78% al 80%, otros afirman que no sería conveniente, ya que podría no tener grandes efectos en la fuerte demanda de dólares, según consigna la información de Ámbito Financiero.

Cotización del dólar blue en Córdoba

$428 para la compra y $435 para la venta.

Cotización del dólar blue en Mendoza

$426 para la compra y $432 para la venta.

Cotización del dólar blue en Jujuy

$434 para la compra y $443 para la venta.

Cotización del dólar blue en Neuquén

$434 para la compra y $433 para la venta.

Cotización del dólar blue en Santa Fe

$425 para la compra y $429 para la venta.

Cotización del dólar blue en Misiones

$431 para la compra y $440 para la venta.

Cotización del dólar blue en Tierra del Fuego

$434 para la compra y $447 para la venta.