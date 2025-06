Wimbledon 2025: Novak Djokovic va por la revancha en un certamen con bajas de peso inesperadas y poca representación argentina

El Grand Slam sobre césped comienza el 30 de junio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club tiene a seis tenistas albicelestes en el cuadro principal. Además, juegan Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Francisco Cerúndolo es el mejor clasificado para Argentina.

El All England Club de Londres se vestirá de blanco desde el 30 de junio hasta el 13 de julio para que se lleve a cabo el Majors más elegante de todos. Allí se verá reflejado el cambio anunciado en 2024 que tiene que ver con los jueces de línea: por primera vez no se podrá ver a los hombres y mujeres apostados al fondo de la cancha que gritan out o fault. Roland Garros es el único que lo mantendrá.