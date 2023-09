Video: Zverev se quejó de que le gritaron "una frase de Hitler" y echaron al espectador

Luego, Keovathong charló con los agentes de seguridad y acudió a una de las tribunas para que el presunto responsable exponga su identidad. La seguridad de la cancha, tras unos minutos, acudió hacia un hombre que se encontraba sentado en una fila y le ordenó que se retire del lugar.

Tras el partido, Zverev explicó lo sucedido ante la prensa: "Me encanta cuando los aficionados gritan, me encanta cuando los aficionados se emocionan, pero creo que siendo alemán, y no estando realmente orgulloso de esa historia, no es realmente una cosa buena para hacer. Si no reacciono, creo que es malo por mi parte".

Con respecto al resultado del cotejo, el tenista ubicado en el puesto 12 del ranking ATP ganó por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 y en la siguiente instancia jugará ante el español Carlos Alcaraz.