Video: Messi aprovechó un rebote en el área y marcó el primer gol en la victoria de PSG sobrea Nantes

En una semana que lo tuvo como protagonista tanto por temas futbolísticos (ganó el premio The Best y fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección) como no (le dejaron una amenaza en Rosario), el delantero argentino bajó a buscar la pelota, abrió hacia la izquierda y después fue a buscar el centro y, tras un rebote, la pellizcó de zurda y marcó el primero.