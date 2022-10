Video: la emoción de Ortigoza al anunciar su retiro de San Lorenzo

El jugador que marcó el penal decisivo para que San Lorenzo gane la Copa Libertadores en el año 2014, confirmó la noticia de su retiro en una entrevista con ESPN. "Siento que me retiro feliz" arrancó diciendo Ortigoza. El jugador ya había hablado con el técnico de la institución para darle la noticia: "hoy hablé con Rubén y le comunique que no iba a seguir jugando al futbol, que me retiraba del fútbol profesional".