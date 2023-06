Video: el incómodo momento que vivió Sofi Martínez en el vestuario con el Coco Basile

Cuando le acercó el micrófono, el entrenador le explicó: "Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres". Inmediatamente después, se dirigió a la otra punta del lugar, momento en el que pudo conversar con Diego Placente y Pablo Aimar.

De igual manera, antes de alejarse de Basile, Martínez señaló: "Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos". Todo esto provocó que la situación se haga viral en redes sociales, por lo que la propia periodista insistió algunas horas después con el tema.

https://twitter.com/panquimolina/status/1673066937436315649 Basile que parece que hace una joda pero no, Aimar con las ojotas de Boca, Messi que desaparece por arte de magia. Un minuto y 42 segundos de incomodidad pura pic.twitter.com/WpGNkanR8w — Panqui (@panquimolina) June 25, 2023

Ya durante la despedida en sí, Sofi Martínez volvió a acercarse al Coco Basile para ver si seguía teniendo problemas y este le aclaró qué había pasado: "Quedó todo perfecto, yo te estaba cuidando a vos". De esta manera, el entrenador dejó en claro que no se enojó por la presencia de la periodista, sino con el hecho de que ella pudiera incomodarse.