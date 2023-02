Video: el arquero de Sevilla fue golpeado por un hincha en pleno partido

El arquero, al notar que el simpatizante pretendía agredirlo, se defendió y lo tiró al piso para que no lo ataque. Luego, diferentes futbolistas de Sevilla y PSV se acercaron para observar más de cerca lo que estaba ocurriendo en una acción que acaparó la atención del partido, que fue suspendido durante unos minutos hasta que autoridades retiraron al hincha de la cancha.

“Vino un aficionado y me empujó desde atrás. Estaba alocado y seguramente borracho, intentó pegarme y le tiré al suelo esperando a que viniera la seguridad”.



En diálogo con la prensa, el jugador manifestó: "Vino un aficionado y me empujó de espaldas. Luego se puso en mi cara e intentó pegarme. Me rozó un poco al lado de la nariz. La verdad es que tenía ganas de pegarle pero nunca es bonito".

Además, repudió el hecho y alentó a que estas situaciones no ocurran en el fútbol. "Si quiere pelearse vamos a un evento o un deporte como lo es el boxeo. El fútbol no se merece estas cosas. Siempre hay algún aficionado que está borracho o drogado, un idiota que salta. Eso no debería suceder aquí, espero lo castiguen a él y a cualquier otro que salte al campo", expresó.