Valentino Cimarosa, el niño de 6 años que fue elegido por Boca y se perfila como el nuevo Messi

"Fue medio loco: arrancó ya de chiquito, empezó en pañales. Lo anotamos en un club de barrio, estuvo dos meses y no quiso ir más", narró su papá Ezequiel a Argentina en Vivo.

El Mundial de Qatar despertó una llama en el nene, que hizo que hoy se convierta en el niño que cumple su sueño. "Después de todo eso, en 2022 salimos campeones del mundo y, entre todos llorando me dijo: 'Quiero volver a jugar a la pelota".

Retomó el deporte en un club de barrio y "después un captador lo llevó a Vélez, cuando lo vieron me lo empezaron a pedir en todos lados. Estuvo un año y lo vieron de Boca, Argentinos, Banfield y San Lorenzo. Siendo fanáticos de Boca decidimos llevarlo ahí".

En diálogo con Néstor Dib por la pantalla de C5N, el papá de Valentino aclaró que "cuando son menores no se habla de plata, de nada. Más que nada es papelerío. Boca no ofrece nada en especial, el trato y la contención es muy buena. Me saco el sombrero, los tienen de 10, le dan la merienda, los van a buscar y le dan la ropa".

La familia de González Catán contó que para ellos, que Valen esté jugando en Boca "es un orgullo muy grande, es el club que tanto amamos. No te lo puedo explicar".

Valentino, por su parte, está en primer grado, tiene como ídolo a Messi y le gustan mucho Riquelme y Neymar. ¿Su desafío? Gambetear.