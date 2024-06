Valentín Barco: ¿otra baja para la Sub 23 de Mascherano?

Al parecer el Brighton de Inglaterra no cedería al lateral para la cita olímpica con la Selección argentina, debido a que el nuevo entrenador del club inglés pidió que esté presente en la pretemporada.

El juvenil del Brighton inglés no estaría en la cita olímpica.

A 28 días de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección argentina Sub 23 de Javier Mascherano no para de tener bajas. En las últimas horas, surgió la posibilidad de que el lateral izquierdo Valentín Barco no sería cedido por Brighton de Inglaterra. El club inglés pidió que el Colo esté en la pretemporada, tras el receso por la Eurocopa 2024, ya que tiene nuevo entrenador, el alemán Fabian Marc Hürzeler.