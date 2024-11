"Una selfie con el goat": el encuentro de Franco Colapinto con una cabra en pleno entrenamiento en bicicleta

El piloto Franco Colapinto , una de las máximas promesas del automovilismo argentino y la sensación de la Fórmula 1 en las últimas fechas, no para de sorprender tanto adentro como fuera de las pistas. Esta vez, asombró a sus fanáticos con las imágenes que subió a sus redes sociales. “Me encontré un goat y nos hicimos una selfie” , expresó en su Instagram, con una foto con una cabra en pleno entrenamiento de bicicleta.

Mientras se prepara para el próximo Gran Premio de Las Vegas, su séptima carrera en la máxima categoría , el bonaerense de 21 años no pierde el tiempo y se entrena de la mejor manera. Sin embargo, dejó atónito a más de uno cuando compartió algunas postales de la rutina de fin de semana.

Embed - Franco Colapinto on Instagram: "Me encontré un goat y nos hicimos una selfie :) " View this post on Instagram A post shared by Franco Colapinto (@francolapinto)

El corredor de Williams publicó en el posteo unas imágenes con una cabra, jugando con el término goat que en inglés significa cabra, pero se utiliza también para mencionar al Greatest of all time (el mejor de todos los tiempos).

Enseguida, varios personajes reaccionaron al momento viral que subió el pilarense. El medallista olímpico argentino Juan Curuchet, una leyenda del ciclismo, expresó: “El mejor deporte para lograr un mejor estado físico y rendimiento”.

Otro de los que no se quiso perder la oportunidad fue Marcos Di Palma, figura del automovilismo local: “¡Franco no tengo ninguna duda que en auto sos 1000 veces mejor que yo, pero en bicicleta me animo a ganarte! Decime cuándo y dónde, y ahí estaré”, concluyó.

De esta manera, Colapinto se prepara para una de las últimas carreras del año, en Las Vegas, Estados Unidos. Mientras se debate su futuro en la F1 entre Williams, Alpine y Red Bull, el próximo Gran Premio será el próximo jueves 21 de noviembre, a partir de las 23.30, en la práctica libre 1 en el circuito callejero de Las Vegas. La carrera principal se iniciará a partir de las 3 de la mañana del domingo 24 de noviembre.

