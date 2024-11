Fórmula 1: en medio de los rumores de Franco Colapinto a Red Bull, el papá de Max Verstappen dio una sentencia

Si bien hubiera sido positivo que apuntara al oriundo de Pilar, el expiloto mencionó al neozelandés Liam Lawson. Según él, "lo está haciendo muy bien. Creo que está listo para dar un paso adelante. Dejemos que termine esta temporada y gane confianza y entonces el equipo podrá decidir qué hacer para el año que viene”.

Franco Colapinto

Jos Verstappen ya había hablado sobre Colapinto: "Está haciendo un buen trabajo, pero hay que verlo en un equipo grande. Creo que también hay que verlo durante toda una temporada".

"Por el momento le está yendo bien. En la clasificación todavía le falta un poquito, pero también son solo las pocas carreras que ha tenido. Lo está haciendo bien. Es un buen piloto. No depende de mí. Escucho los rumores, pero no estoy seguro de eso", dijo a Infobae.

La manager de Colapinto fue contundente sobre su futuro en la Fórmula 1 en 2025

Franco Colapinto tenía dos butacas vacías para asegurarse un lugar en la Fórmula 1 para el próximo año. Sin embargo, la confirmación del brasileño Gabriel Bortoleto en Sauber le restó una chance, pero desde el entorno del argentino aún confían que seguirá en la máxima categoría para el año próximo.

Sin dar más precisiones, su mánager, la española María Catarineu, no descartó la posibilidad que el pilarense no pueda seguir su carrera lejos de Williams. Si bien no aseguró que haya nada confirmado hasta el momento, reconoció que hay “una voluntad muy grande” para que el piloto de 21 años continúe en F1.

Desde Bullet Sport Management, la firma que representa a Colapito, aseguran que aún “estamos en Williams y seguimos en Williams”, pero negó los rumores de la firma de un contrato lejos de la escudería británica, pese a que confirmó la voluntad de varios frentes, de continuar en la F1.

Franco Colapinto NA

“Es un tema que no es ningún secreto y en el que se está trabajando, obviamente, pero ahora mismo no hay nada firmado”, remarcó la española en diálogo con Campeones Media y agregó: “Quiero desmentir los rumores de que había algo firmado, estamos con Williams y seguimos con Williams, de momento”.

En ese sentido, destacó el trabajo de Williams quienes “son los primeros en buscar lo mejor para Franco”. “Es un equipazo, donde nos sentimos en familia y los resultados, como se están viendo, cada vez van mejorando”, consideró y sostuvo: “Sé, y me consta, que están buscando el mejor acuerdo para Franco en el futuro, sea de la manera que sea".

La mánager fue contundente a la hora de confirmar la continuidad de Colapinto en la F1

Frente a esta situación fue consultada por la posibilidad que tiene Colapinto de continuar dentro de Williams en la F1 y lanzó: “Nos encantaría quedar en Williams, pero creo que, efectivamente, ellos tienen sus contratos. Entonces están viendo la manera de estructurar que Franco siga en la Fórmula 1 de la mejor manera posible tanto para Franco como para Williams. Pero, de momento, no parece que sea una posibilidad que nos quedemos en Williams el año que viene”.

En ese sentido, desde Campeones Media volvieron a insistir y fueron contundentes con la pregunta: “De 1 a 10, ¿cuánto chances crees que tiene Franco para el año que viene esté corriendo?”. Sin pensarlo, Catarineu no dejó margen de dudas: “20. Yo creo que cuando tanta gente está poniendo tanta intención en que algo ocurra debería… sería justo que ocurra”.