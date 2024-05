Una periodista colombiana reveló el incómodo momento que vivió con Lionel Messi en una entrevista

Se trata de Andrea Guerrero que contó en una charla con Sisepuedecast cuál fue la entrevista que no va a olvidar: “La que hice el ridículo con Messi. Me puse a llorar. Lloraba de verlo. Era una fan muy enamorada” . Contó que necesitó la intervención de un exarquero de Colombia para poder tener la entrevista.

“Fui hasta Casteldefels a esperarlo. Yo estaba loca. Hasta que Faryd me cumplió el sueño, porque Messi lo ama. Me ayudó. Lo conocí y lloraba, no le hablaba. Me decía ‘calmate, calmate, acá estoy’. El de seguridad comenzó ‘vamos, vamos’ y él ‘no’. Me dijo ‘limpiate el rímel y la hacemos’ y yo no paraba de llorar”, reveló Guerrero.

Lejos de ponerse tenso por la situación, el jugador la intentó ayudar en todo momento para que pueda realizar las preguntas. El fanatismo fue mayor que todo y el jugador del Inter Miami pudo resolverlo junto con ella.