Las Leonas vs. Australia, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo El seleccionado nacional se mide contra el combinado oceánico en un encuentro para definir quién pasa a la final. Por Agregar C5N en









El seleccionado nacional buscará el ansiado lugar en la final.

Las Leonas afrontan una de las paradas más exigentes del Mundial de hockey sobre Césped 2026 de Países Bajos y Bélgica en busca de un lugar en la gran final. Con un rendimiento sólido a lo largo de la competencia y el sello distintivo de su mística ganadora, el combinado nacional buscará imponer su ritmo para meterse en la lucha directa por el título absoluto.

Del otro lado estará Australia, un rival histórico del ámbito internacional que llega con el mismo objetivo y la jerarquía necesaria para convertir el cruce en un auténtico partidazo. Ambas potencias prometen un duelo de alto voltaje técnico y físico, donde los detalles mínimos en las áreas resultarán determinantes para sellar el boleto a la definición del torneo.

A qué hora se juega Las Leonas vs. Australia, por la semifinal del Mundial de hockey La Selección argentina selló una vez más su lugar entre los cuatro mejores equipos del planeta y se prepara para disputar una de las instancias decisivas de la competencia global que se desarrolla conjuntamente en Bélgica y Países Bajos. El conjunto nacional se medirá en la semifinal frente a Australia, un adversario de notable tradición internacional que buscará dar el golpe pese a haber mostrado una campaña menos sólida durante las etapas previas del certamen.

El ansiado cruce eliminatorio entre el seleccionado albiceleste y el combinado oceánico se llevará a cabo este jueves a partir de las 15.30. De manera previa a este choque de potencias, la otra llave semifinal se disputará desde las 13 entre las selecciones locales de Países Bajos y Bélgica, definiendo a la primera escuadra clasificada para la gran cita del fin de semana.

Las selecciones que resulten victoriosas en sus respectivos cruces avanzarán de forma directa al partido por el título mundial, reservado para el sábado a las 11. Por su parte, los equipos que no logren acceder a la jornada consagratoria deberán enfrentarse ese mismo día a las 8 para definir la obtención de la medalla de bronce y subirse al podio del torneo.