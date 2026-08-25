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Horóscopo de hoy, miércoles 26 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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    Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

    Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

    C5N

    Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 26 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

    El Sol entra en Virgo el 23 de agosto de 2026 y comienza una etapa marcada por el orden, la organización y la atención a los detalles.
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    Aries

    (21 de marzo al 20 de abril)

    Está que arrasa, será el alma de las fiestas. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

    Tauro

    (21 de abril al 21 de mayo)

    Hoy será mejor que se olvide del amor. Se producen muchos gastos, pero también muchos ingresos. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Realice actividades rítmicas: baile, aerobic, etc.

    Géminis

    (22 de mayo al 20 de junio)

    Nada puede irle mejor que el amor. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Ese individualismo desagrada a sus compañeros. Las comidas excesivamente copiosas no son sanas.

    Cáncer

    (21 de junio al 22 de julio)

    Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

    Leo

    (23 de julio al 21 de agosto)

    Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Antes de pedir dinero prestado, piense si lo puede devolver. La jornada laboral se presenta muy revuelta. Dificultad de conciliar el sueño por sus problemas.

    Virgo

    (23 de agosto al 21 de septiembre)

    Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Por el bien de todos, procure relajarse en el trabajo. Su salud le causará preocupaciones.

    Libra

    (22 de septiembre al 22 de octubre)

    Organice su interior para afrontar con éxito el exterior. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales. Su organismo necesita más descanso nocturno.

    Escorpio

    (23 de octubre al 22 de noviembre)

    Su relación de pareja está llegando a la perfección. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

    Sagitario

    (23 de noviembre al 21 de diciembre)

    No actúe a lo loco en el plano sentimental. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Propóngase reciclar sus conocimientos. Vigile las posturas mientras trabaja.

    Capricornio

    (22 de diciembre al 20 de enero)

    Con imaginación reconquistará a la persona amada. Se alegrará al averiguar que en su libreta hay superávit. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Desempolve su espíritu aventurero y salga de casa.

    Acuario

    (21 de enero al 18 de febrero)

    Ponga los pies en la tierra y vea la realidad de su relación. Las obligaciones sociales desequilibran sus cuentas. Frene un poco sus ambiciones laborales. Fuerte como un roble, pero le van a molestar las muelas.

    Piscis

    (19 de febrero al 20 de marzo)

    El amor le sonríe, déjese querer. El dinero va a venir de todas partes. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Hoy, la tristeza, no existe en su vida.

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