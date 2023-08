Un tarotista campeón de Libertadores y la revelación que conmociona a Boca y River

" Las cartas indican que va a pasar de ronda pero no la va a tener fácil, le va a costar bastante . Se nota que hay un problema interno en Boca y es viejo, no viene de ahora", expresó sobre las chances del Xeneize de vencer a Nacional de Montevideo por los octavos de final.

En diálogo con Olé, le consultaron por las posibilidades del equipo de Jorge Almirón de ganar la Copa. "Hay muchas chances. No es un sí rotundo. Falta mucho. Es más un sí que un no, pero hay mucha inestabilidad. También podría ser algo en la institución que no está bien", aseguró.

Sin embargo, en caso de llegar al partido definitorio, no habría Superclásico. "Si se da va a partir más de una negociación que de la parte futbolística. Quizás no será de Libertadores, pero si alguna final pendiente que tengan. Creo que tienen una final pendiente, la van a jugar en poco tiempo, pero va a ser fuera del país", señaló.

Es que, según le indican las cartas al mediocampista, el Millonario la tiene difícil para superar a Inter de Porto Alegre en la serie y avanzar a cuartos de final. "Está complicado. Está en la misma situación que Boca, pero los Xeneizes tienen más chances. Pero tiene grandes chances de pasar. No se puede dar un sí rotundo, pero le va a costar", explicó.

"River no tiene tantas chances como Boca. Va a tener trabas. Creo que el arbitraje se le va a poner en contra, algún error o polémica que lo pueda dejar afuera", anticipó.

Riquelme ganador de las elecciones en Boca y un futuro favorable para Cavani

"Román va a ganar las elecciones en Boca. Totalmente. Sale el Sol, el Loco y el Sumo Sacerdote, esta última significa dirigencia y poder. Igualmente se nota que no tiene muy en claro algunas cosas. Pero sí, va a seguir cuatro años más", afirmó Sánchez Prette.

En cuanto al desempeño del recién llegado Edinson Cavani, planteó que "las energías de él están muy favorables. Excelentes. Todos los focos van a estar sobre él. Se nota que le trae esperanza a Boca y muchos triunfos".

Las cartas anticipan a Lionel Messi campeón de la Leagues Cup

"Las cartas nos indican que hay un Messi recargado. En lo personal, está más inteligente que nunca. En la familia está muy bien y está reencontrándose con su círculo íntimo. Un Messi sin presiones y más enfocado al disfrute. Eso activa su vida empresarial y de negocios, significa que quiere enfocar su vida a otra cosa que no sea el fútbol. En lo futbolístico le esperan muchas alegrías. Es muy probable que salga campeón de la Leagues Cup", sostuvo el ex-Estudiantes sobre el rosarino.

Sobre la carta natal del capitán argentino, Sánchez Prette indicó que "tiene el Sol en Cáncer. Eso significa que es un hombre familiero, recto y correcto. Comparte con Maradona el planeta Marte en Cáncer: Marte es el planeta del deporte y de la lucha. Leo lucha por sus raíces y ser nuestro soldado, a nivel deportivo, es justamente lo que lo representa y destaca. También tiene a Júpiter en Aries, mezclando a Aries, el signo del deporte, con Júpiter, el planeta que otorga fama, buenos dotes y fortuna. Tiene un ascendente en Acuario, que es lo que lo hace ser especial y distinto".

Además, lanzó un curioso vaticinio: "En los tránsitos, tiene al planeta Marte y Mercurio atravesando la casa ocho, que es la casa que lo hace ser más profundo. Puntualmente este año está muy pensante y muy negociante. No solamente se va a enfocar en el fútbol en sí, sino que va a hacer foco en su parte empresarial. Tiene Neptuno en Piscis, eso significa que es un buen momento para que explote sus dotes artísticos. Probablemente podríamos verlo en una película de superhéroes".