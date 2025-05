Un problema para Boca: un titular clave se lesionó y no jugará contra Lanús

En los octavos de final, el entrenador interino, Mariano Herrón, no podrá contar con uno de los habituales futbolistas que integra el 11 inicial.

Uno de los titulares del Xeneize no estará contra el Granate.

Por lo pronto, el DT recibió una mala noticia este miércoles: no podrá contar con el peruano Luis Advíncula, quien sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. De esta manera, el Xeneize tiene una baja de consideración para el cruce contra el Granate.

Advíncula Boca El lateral derecho no podrá estar disponible para el Granate. Télam

Durante el entrenamiento matutino del miércoles, Herrón probó la misma formación. Sin embargo, la lesión de Advíncula -que se confirmó a la tarde- rompió los planes. Entonces, ante esta situación, quien aparece como el principal candidato a sustituirlo es Lucas Blondel, quien habitualmente disputa el puesto con el peruano.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, en diálogo con Jorge Rial no ocultó su tristeza por la sorpresiva salida del exentrenador de Racing: "No me decepcionó Fernando Gago, porque esto es fútbol. Lo quiero mucho. Ha disfrutado cada día en el club con nosotros y donde sea que siga su carrera, siempre desearé que lo haga muy bien".

En cuanto al futuro entrenador, no dejó entrever ningún nombre y negó un llamado a Gabriel Milito, máximo candidato a ocupar el banco de suplentes de Boca: "No llamé a nadie. Tengo tomada la decisión de que Mariano Herrón sea el entrenador hasta el final del torneo. Dios quiera que sea hasta Santiago del Estero, tenemos la ilusión que llegue hasta la final, después del otro lado da igual mientras nosotros lleguemos". Además desmintió abruptamente un llamado a Carlos Bianchi: "No tengo ni puta idea de dónde salió eso".