"Me pasa que estoy orgulloso de donde nací. Soy argentino, amo a mi país y a Don Torcuato. Me tocó un color de piel normal y no tengo problemas con los colorados, los rubios, los negros ", aseguró el 10 en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela . Luego, advirtió: "Hoy es la primera vez que se ve tan claro, cada día que pasa se esconden menos las cosas . Vale todo, no pasa nada".

Durante la entrevista, Riquelme aseguró que comenzará acciones legales contra el relator de Radio Mitre: "Claramente que sí. De eso se va a ocupar la gente de legales del club. Yo no vivo del puterío". Enseguida, aclaró que desconoce al comunicador: "Yo puedo odiar a alguien si lo conozco, a esta persona no la conozco".

Desde los 18 años he tenido la suerte de ser futbolista con el equipo de mi vida. Eso me dio mucha felicidad, cariño de la gente y también me trajo otras cosas: me venden como un malo

La máxima autoridad del club de La Ribera expuso una charla que mantuvo con su hija Lola: "Me llamó y me dijo que le acababan de mandar unos audios de un hombre que estaba bastante nervioso. Entonces, me recordó que nos criamos con eso y sabemos que no van a parar, pero lo único que te quiero decir es una cosa, que trabajes tranquilo y que sos el negro más lindo del mundo".

La palabra de Juan Román Riquelme en Argenzuela

El presidente de Boca brindó una entrevista exclusiva en C5N y habló con el periodista Jorge Rial, luego de las críticas discriminatorias que recibió de Gabriel Anello.