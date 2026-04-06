6 de abril de 2026 Inicio
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Un jugador de Colón presentó a su novio públicamente: "Es un amor irracional"

El jugador, quien es uno de los más destacados de la Primera Nacional, se refirió a la relación con su pareja. "Lo que sentimos lo tratamos de expresar", señaló.

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Ignacio Lago presentó a su novio públicamente.

Ignacio Lago presentó a su novio públicamente.

El futbolista Ignacio Lago, quien se desempeña en Colón de Santa Fe, presentó a su novio en una entrevista y se convirtió en el primer jugador profesional en actividad en Argentina en exponer públicamente su homosexualidad.

Conla nueva ley, si alguna parte del cuerpo del jugador está en línea con el últimojugador rival, está habilitado.
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En el programa Sangre y Luto, Lago fue sorprendido por un video con saludos de su familia, entre los que se destacó el de su novio. "Hola, gordo. Espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad", expresó la pareja del delantero.

En tanto, el jugador de 23 años manifestó su emoción: "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial".

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El delantero de Colón, nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, se formó en las divisiones inferiores de Almirante Brown e hizo su estreno en la Primera División el 10 de febrero de 2018, con apenas 15 años, seis meses y cinco días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el club de La Matanza.

Su proyección despertó rápidamente el interés de los clubes de Primera División: en septiembre de 2020, Talleres de Córdoba adquirió una parte de su ficha y luego inició un recorrido con experiencias internacionales y nacionales, ya que jugó en Tlaxcala (México), San Martín de San Juan y de Atlético de Rafaela.

El extremo desembarcó a préstamo en el Sabalero y su adaptación fue inmediata. Lago se consolidó como el motor ofensivo del equipo. Sus estadísticas en Santa Fe reflejan su importancia: 58 partidos, 11 goles y 7 asistencias, por lo que es uno de los jugadores más determinantes de la categoría.

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