Un ídolo de Uruguay apuntó contra la Selección argentina: "Lo ayudaron a ser campeón del mundo"

En diálogo con el programa Fútbol por Carve, Lugano apuntó a cómo fue campeón el equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque no detalló acerca del motivo por el cual piensa que distintas sanciones en el torneo no correspondían. "A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. 4 de los 5 penales que le cobraron no fueron", afirmó.