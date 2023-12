Un ídolo de Boca advirtió que dejará el club si Riquelme no gana las elecciones

"Si no gana Román yo me voy" , dijo Giunta en declaraciones al programa partidario Boca Pasión Total. Riquelme, actual vice, será candidato a presidente del club por el oficialismo y competirá el 17 de diciembre contra con la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

En la entrevista, Giunta apuntó también contra Ibarra y Macri: “Con estos tipos estuve más de 20 años sin ir a la cancha. No te daban una entrada ni a palos. Yo estuve 20 años afuera de Boca por toda esta gente que quiere agarrar el club. Me marginaron totalmente: tuve que ir a trabajar a otros equipos”, expresó.

Además recordó la condición que le pusieron dirigentes de la lista opositora cuando lo sondearon para ser el entrenador de la Primera: “Un día me quisieron contratar como DT porque había hecho una buena campaña en Almirante Brown. Y me dijeron: ‘¿Qué hacemos con el 10?’. Yo les dije: ‘Conmigo juega. Es Román y 10 más’. Y después de eso no me llamaron nunca más. Justo me vinieron a hablar mal de Román, ja. Y yo lo amo”.

La incorporación de Giunta a Boca

En las elecciones de 2019, en las que justamente ganó la fórmula de Jorge Ameal y Mario Pergolini, Giunta estaba con la lista de Royco Ferrari y José Beraldi; pero Riquelme al final se incorporó a la primera fórmula apenas diez días antes de los comicios y una vez victorioso en las urnas, no dudó en sumarlo.

"Yo estaba en la otra lista con Royco pero apenas ganó, Román me llamó para convocarme y sumarme a su plan de trabajo. Primero en cuarta división y después en la coordinación cuando se fue el 'Mono' (Carlos Navarro Montoya). No tengo más que agradecerle. Es una cosa espectacular trabajar y ayudar a los pibes. Él me vio que tenía pasta para eso“, indicó.

Giunta, de 60 años, jugó de 1989 a 1997 en la primera de Boca. Disputo 189 partidos, convirtió 10 goles y conquistó la Supercopa de 1989, el torneo Clausura de 1991 y el Apertura de 1992.