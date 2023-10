Un gigante de España va en busca de Julián Álvarez: reemplazaría a una importante figura mundial

“Atentos a Julián Álvarez”, tituló el medio catalán donde aseguran que los grandes números del campeón del mundo en el inicio de esta nueva temporada, sumado a la chance de que Manchester City deba desprenderse del cordobés para cumplir con el Fair Play Financiero, hacen que sea una de las opciones.

Al mismo tiempo, aseguraron que el jugador argentino “gusta mucho a Deco, pese a que renovó hace poco, y tiene una cláusula para salir del City”. “El club azulgrana le considera una opción a futuro en el caso de que Lewandowski no agote su contrato”, detallaron.

El exdelantero de River, que tiene vínculo con el vigente campeón de la Champions League hasta 2028, formó parte de la delegación argentina para disputar la doble fecha FIFA en que el conjunto argentino jugó y ganó frente a Paraguay en el Monumental y a Perú, en Lima.

Qué dijo Deco, el mánager del Barca, sobre el mercado de pases

Más allá que el periódico Sport asegura que el delantero podría ser el elegido como “una opción a futuro” y así ser reemplazante de Lewandowski, dicha información no condicionaría con lo expresado por Deco sobre la política de fichajes del Barcelona para el próximo mercado de pases.

“No hemos hablado de jugadores con Xavi. Es algo público, la gente sueña con el ‘fair play’ (risas) porque se habla todos los días. Nosotros sabemos que tenemos una serie de compromisos, cosas que LaLiga nos impone, no solo a nosotros, también al resto de clubs, así que no hay que quejarse, hay que trabajar para mejorar y volver a estar lo mejor posible. Hay que afrontarlo y al final, creo que va a ser difícil hacer nuevas incorporaciones. Siempre estaremos atentos por si hay alguna oportunidad, pero no creo que va a ser posible”, sostuvo sobre la ventana de enero.