Un exfutbolista reveló cómo fue la pelea entre Benedetto y Zambrano en Boca: "Lo fue a buscar a la casa"

En diálogo con el programa Erick y Gonzalo, Bazán contó que debido a lo sucedido, uno de los futbolistas no práctico normalmente durante unos días: "¿Sabés cuando Zambrano se ganó el respeto de sus compañeros? Cuando el Pipa Benedetto no fue a entrenar por dos días cuando Zambrano lo fue a buscar a la casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos".