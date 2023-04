Un excampeón con Racing colaboró con la colecta de Independiente y algunos hinchas estallaron

Ante esto, algunos hinchas lo cuestionaron por el pasado de Racing y las constantes burlas del Rojo. Es por eso que respondió a esos reclamos con el fin de apaciguar la situación, pero como no se pudo dar, eligió grabar un video y contarlo en persona.

Aseguró que no hacía falta aclarar, pero lo iba a hacer igual. “Mis hijos son socios e hinchas de Racing Club y eso no va a cambiar. Y siempre estoy a disposición para colaborar. Gracias a los que entendieron”.

“Colaboré porque la colecta porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino, y sin Independiente no hay clásico. No hay emoción para Racing tampoco, por supuesto que es un rival. No quiero que odien a nadie, que sean felices, pero sin tanta locura”, concluyó en un video.

Mensaje para los verdaderos hinchas de RACING ! Boludos abstenerse !

Donó plata para la colecta de Independiente y lo escracharon por no pagar la manutención

Un padre aportó dinero para la colecta de Independiente pero no gana la manutención de su hija. "Es mi plata y la gasto en lo que quiero", fue la respuesta del hincha, ante la acusación de su expareja, tras no aportar plata para comprar unas zapatillas a su nena. La captura de la conversación vía Facebook se volvió viral en redes sociales.

La colecta para terminar con la deuda de Independiente arrancó el con el respaldo del influencer Santiago Maratea. En tan solo tres horas recolectó más de $200 millones y lleva recaudado aproximadamente $400 millones entre hinchas, socios y fanáticos que se sumaron a la causa.