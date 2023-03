Un DT le ofreció dólares para "ir para atrás", ganó el partido y le dedicó el triunfo 

Un escándalo sacude al futbol de ascenso luego de que el arquero de Puerto Nuevo, un equipo que milita en la Primera C del futbol argentino, denunciara que un director técnico le ofreció dólares para "ir para atrás" en el partido ante Alem. Finalmente, el equipo de Campana ganó el encuentro y el jugador realizó una denuncia pública del caso.

Ariel Balbuena, es el arquero protagonista del hecho quien mediante una publicación en sus redes sociales destapó el escándalo en el futbol de ascenso. “Este triunfo se lo dedico a esa persona que ayer me llamó que está metido en las apuestas. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona sur. Me ofreció dólares para que me tire para atrás”, escribió el futbolista.