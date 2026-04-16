16 de abril de 2026 Inicio
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Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de la Juventus arrollado por un tren

Alexander Menninger falleció a los 48 años luego de que una formación ferroviaria impactara contra su vehículo, en un cruce a nivel en Salzburgo, Austria. El coche fue arrastrado varios metros y lo destruyó casi por completo.

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Alexander Manninger nació el 4 de junio de 1977 en la ciudad de Salzburgo

Alexander Manninger nació el 4 de junio de 1977 en la ciudad de Salzburgo, cuna de Mozart. 

Alexander Menninger, exarquero austríaco, murió a los 48 años tras ser embestido por una formación de la línea Salzburger Lokalbahn que trasladaba a 25 pasajeros, en un cruce a nivel sin barrera en Salzburgo. El impacto arrastró su vehículo varios metros y lo destruyó casi por completo. La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol: Juventus de Italia, Arsenal y Liverpool de Inglaterra —clubes en los que el austríaco se desempeñó como guardameta— expresaron su pesar por la pérdida.

El capitán de la Selección de Gales se retiró a los 35 años.
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La fatal colisión ocurrió en la mañana de este jueves en la localidad de Nussdorf am Haunsberg, en el estado de Salzburgo, cuna de Mozart y la cuarta ciudad más poblada de Austria. Menninger cruzó con su VW minivan por un paso a nivel sin barreras y fue impactado por un tren en el que viajaban 25 personas. Tanto los pasajeros como el chofer de la formación resultaron ilesos.

El exarquero de la selección nacional austríaca estaba solo en su vehículo que fue arrastrado varios metros y quedó destruido casi en su totalidad. Tras fallidos intentos de reanimación por parte del personal de emergencia, el exjugador de fútbol falleció en el lugar. Los investigadores analizan las causas del siniestro, evaluando los datos electrónicos de la VW minivan como los registros del tren para determinar el comportamiento previo de ambos vehículos.

Auto de Alexander Menninger tras el impacto del tren

“La tecnología del auto permite evaluar con precisión los datos electrónicos disponibles y así analizar el comportamiento del conductor”, señalaron los investigadores. Asimismo, se encuentran analizando si el sistema de señalización activó la luz roja al momento del accidente.

Alexander Manninger nacido el 4 de junio de 1977 en la ciudad de Salzburgo, Austria, fue arquero de la selección de su país y de grandes clubes de la liga europea. Empezó su carrera en el Salzburg y jugó en Vorwärts Steyr y GAK antes de llegar al Arsenal en 1997, donde ganó la Premier League y la FA Cup. Luego pasó por Fiorentina, Espanyol, Bologna, Udinese y Augsburgo, además de Juventus y Liverpool, donde se retiró en 2017. En la “Vecchia Signora” integró el plantel campeón de la Serie A 2012 como suplente de Gianluigi Buffon.

Alexander Menninger

Arsenal, Liverpool y Juventus expresaron su pesar por la repentina muerte de Alex Manninger. Los clubes recordaron al exarquero con mensajes de condolencias en los que destacaron su trayectoria, valores y enviaron apoyo a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

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