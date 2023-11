Un astrólogo pronosticó cuál será el futuro de Demichelis en River y puso en alerta a todos

El tarotista conocido en las redes sociales como Can Tarot tuvo en el pasado grandes aciertos y ahora vaticinó cómo será el resultado ante Belgrano que se jugará el próximo domingo en Córdoba.

Can Tarot ve a River “hacer todo mal”. “Creo que se viene el fin de la era Demichelis”, sentenció. Télam

Tras la consagración en la Liga Profesional, River comenzó el segundo semestre del año con varios campeonatos en el horizonte. Sin embargo, los resultados no fueron los mejores y el único frente que tuvo es la Copa de la Liga donde logró el pase a los cuartos de final.

Este rendimiento, dejó en el ojo de la tormenta a Martín Demichelis y si bien desde la dirigencia no cuestionan su continuidad, algunos hinchas lo miran de reojo.

En ese contexto, y como sucedió en otros partidos decisivos, un tarotista reconocido hincha de River, pronosticó cuál será el futuro del entrenador de River de acuerdo al resultado ante el Pirata cordobés.

El pronosticó del astrólogo sobre el futuro de Demichelis en River tras el partido ante Belgrano

El choque de los cuartos de final de la Copa de la Liga será el próximo domingo 3 de noviembre en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con la presencia de ambas parcialidades.

Can Tarot, un astrólogo de los preferidos de los hinchas, aseguró que el equipo de Núñez no tendrá un buen futuro. “River vs Belgrano. Lo veo al Millonario hacer todo mal. Un juego raro”, escribió en Twitter.

Y su pronóstico fue más determinante y crucial: “Creo que se viene el fin de la era Demichelis. De haber ganador será El Pirata... ¡Ojalá me equivoque!”.

tarot river.jpg

Copa de la Liga Profesional: se confirmaron los días, horarios y sedes de los cuartos de final

La Liga Profesional confirmó los días, horarios y sedes de los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, luego de la finalización de la fase regular del campeonato.

Después de la fase regular, clasificaron a la siguiente instancia Huracán, River, Banfield y Rosario Central por la Zona A, mientras que Racing, Godoy Cruz, Belgrano y Platense hicieron por lo propio en la Zona B.

Por la llave 1, el sábado desde las 18:30 se cruzarán Huracán y Platense en el estadio San Juan del Bicentenario de San Juan y luego, a partir de las 21:30, Godoy Cruz y Banfield se enfrentarán en La Pedrera, situado en San Luis.

En tanto, por la llave 2, River y Belgrano jugarán el domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a las 18:30, mientras que ese mismo día Racing y Rosario Central se cruzarán en el Padre Ernesto Martearena, ubicado en Salta. También se confirmó que todos los partidos se llevarán a cabo con público de ambas parcialidades.